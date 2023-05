Trauer um BIM a. D. Jakob Oberer

Jakob Oberer zählte als wertvolles Mitglied über 25 Jahre zum Landesinnungsausschuss der Vorarlberger Tischler*innen und Holzgestalter*innen. Er engagierte sich davon sieben Jahre als Landesinnungsmeister-Stellvertreter, elf Jahre als Landesinnungsmeister, drei Jahre als Bundesinnungsmeister-Stellvertreter und sieben Jahre als Bundesinnungsmeister. Durch seinen langjährigen beruflichen Einsatz erwarb er große Verdienste: So wurde ihm 1985 die Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Vorarlberg verliehen, seit 1990 war er Träger des Berufstitels Kommerzialrat. "Unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit der Familie, der wir viel Kraft wünschen. Wir verlieren in Jakob ein wertvolles Mitglied in unserer Tischlerinnung und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", so die Vertreter des Innungsausschusses im Namen aller Mitglieder. (gh)