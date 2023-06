"Vom Infrastrukturbau allein können wir nicht leben"

Mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten ­können Sie die Mitgliedsbetriebe in der aktuellen Krise unterstützen?

Wilhelm: Das ist derzeit natürlich schwierig. Wir hatten vor einigen Tagen einen Termin mit Landes­hauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco ­Tittler, bei dem es um Lösungsvorschläge ging, wie man Eigenheime für die Bevölkerung wieder leistbar machen kann. Die Wohnbauförderung (WBF) könnte hier vor allem jungen Menschen mit günstigem Startkapital tatkräftig unter die Arme greifen. ­Allerdings ermöglichen es die in der WBF-Richtlinie formulierten Vorgaben der Branche nicht, Wohnungen mit Wohnbauförderung anzubieten. Aufgrund der gestiegenen Grundstücks- und Herstellungskosten sowie der Materialteuerungen bringen wir rund 90 Prozent der Einheiten nicht in die Wohnbauförderung. ­Seitens des Landes wären weitere Nachbesserungen erforderlich, denn derzeit gehen die Anforderungen an der Markt­realität vorbei. Die Antragszahlen ­sinken – auch bei gemeinnützigen Bauträgern – seit Jahren, was schade ist, denn somit entfacht ein zentrales ­Steuerungselement des Landes zum Thema ­Wohnen kaum Wirkung.