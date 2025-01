Wechsel an der Spitze

Um die Arbeit in der Interessenvertretung weiterhin auf gewohnt hohem Niveau sicherzustellen, übernimmt Gerhard Spitzbart, der auch die Funktion des Bundesinnungsmeister innehat und bereits von 2008 bis 2015 Landesinnungsmeister in Oberösterreich war, diese Aufgabe übernehmen. „Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem persönlichen Engagement wird ein reibungsloser Übergang sichergestellt und die Arbeit der Innung in bewährter Weise fortgesetzt“, ist man in den Gremien überzeugt. (gh/wkooe)