Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Bewahrung des historischen Erbes setzten die Gewinner des Wiener Stadterneuerungspreises auch 2023 neue Maßstäbe für urbane Erneuerung: Vergeben von der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien ist der Wiener Stadterneuerungspreis ein Wettbewerb, der visionäre Stadterneuerungsprojekte würdigt, die das Antlitz der Hauptstadt prägen und zugleich Trends und Innovationen im Baugewerbe aufzeigen.

Jährlich nehmen zahlreiche ambitionierte Planer und Bauunternehmen teil, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Dieses Jahr standen 31 Projekte zur Debatte, alle erfüllten die hohen Anforderungen an qualitativ hochwertige Revitalisierungsprojekte. Der Wettbewerb spiegelt die breite Palette an Fähigkeiten und das hohe Maß an Expertise des Wiener Baugewerbes wider, so Innungsmeister Mario Watz.