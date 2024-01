Gemeinsam das Land beleben

"Mit der Revitalisierung und Sanierung von historischen Gebäuden erhalten wir nicht nur einen Teil des reichen kulturellen Erbes in der Steiermark, sondern reduzieren gleichzeitig Boden- und Ressourcenverbrauch", betont Landeshauptmann Christopher Drexler. "Genau hier setzen wir an und zeigen mit der Initiative 'Wir beleben unser Land' kreative und innovative Wege, wie architektonischen und kulturellen Schätzen neues Leben eingehaucht werden kann. Ich freue mich, dass wir mit steirischer Handwerkskunst einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz in unserem Land leisten können."

Die ressortzuständige Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer ergänzt: "Der ländliche Raum muss weiterhin ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum der Zukunft sein. Wir müssen hier gemeinsam weiterhin Initiativen im Sinne der Baukultur, der Nachhaltigkeit und der Lebensqualität setzen. Das Land Steiermark unterstützt mit vielen neuen Maßnahmen und Förderungen." Auch Raiffeisen Steiermark macht sich stark: "Lebendige Regionen erkennt man an tatkräftigen Menschen, an intakten Orten und vielfältigen Bauwerken", betont Raiffeisen-Landesbank-Generaldirektor Martin Schaller.