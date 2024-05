Mario Watz ist Landesinnungsmeister Bau Wien, Baumeister und Obmann der AUVA.

Die aktuelle Lage des Baugewerbes würde ich in einem Wort so beschreiben:

Herausfordernd.

2023 war …

für viele noch bewältigbar.

2024 wird …

für viele sehr schwer.

Die größten Herausforderungen für das Baugewerbe sehe ich …

beim Fachkräftemangel, den hohen Kosten und den fehlenden Aufträgen.

In Wien ist die Situation …

noch nicht so angespannt wie in anderen Bundesländern.

Nachdenklich stimmt mich …

rückläufige Bauinvestitionen schaden nicht nur der Bauwirtschaft selbst, sondern auch vor- und nachgelagerten Sektoren – insgesamt ist das nicht gut für den Wirtschaftsstandort.