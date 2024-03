Word-Rap mit Michael Stvarnik.

Die aktuelle Lage des Baugewerbes würde ich in wenigen Worten so beschreiben: Talsohle in Sicht, am Horizont tut sich ein Licht auf.

2023 war … im Hochbau von einem Abwärtstrend gekennzeichnet.

2024 wird … sich der Abwärtstrend verflachen und die Maßnahmen der Regierung hoffentlich Wirkung zeigen.

Die größten Herausforderungen für das Baugewerbe sehe ich … im Bereich des Arbeitskräftemangels und der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

In der Steiermark ist die Situation … im geförderten Wohnbau entschärft, im Gewerbebau in Warteschlange, im Eigenheimbau desaströs.

Nachdenklich stimmt mich … die unfundierte Debatte über den angeblich zu hohen Bodenverbrauch.