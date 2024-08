Word-Rap "Das vierte Jahr in Folge mit einem realen Umsatzminus"

Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, im Word-Rap: Was sie nachdenklich stimmt, ihr Zuversicht bereitet und was Sie sich für das Jahresende wünscht.