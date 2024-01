ABK: Jahresrelease ab Februar 2024 verfügbar

Neue Funktionen

Mit einer neuen Funktion können AVA-Elemente automatisiert zugeordnet werden, wenn in der IFC-Datei Informationen zu AVA-Elementkatalog und AVA-Element vorhanden sind oder in der Parameterliste diese Kennwerte ergänzt wurden. Die ABK-Parameterliste wurde dafür aktualisiert. Für eine verbesserte Bearbeitung kann die Anzeige der Parameter nach möglichen Kennwerten, die beispielsweise in Auswahllisten vorhanden sind, eingegrenzt werden. Die Übernahme von Mengenberechnung in das Leistungsverzeichnis wurde überarbeitet. Sie ist nun deutlich detaillierter.

Weitere Neuerungen im AVA-Bereich: Für Kalkulationen und Angebotslegungen hat man bei ib-data die Artikelwartungen mit einem Excel-Import für Artikel und für die Preiswartung vereinfacht. In der verbesserten Preiseingabe/Kalkulation werden Summenpreise für Unterleistungsgruppen und Leistungsgruppen dargestellt, um eine genauere und transparentere Kalkulationsübersicht zu ermöglichen.

Neuheiten in ABK-Rechnungswesen: Hier ist vor allem die Integration der Honorarberechnungen im Excel-Format ist zu nennen. So können Angebote wie gewohnt in Excel erstellt werden, denn wesentliche Daten werden in ABK automatisch übernommen. Die Original-Berechnung bleibt als Anlage im direkten Zugriff. Ein zentraler Statuskatalog für Belege verbessert die Übersichtlichkeit des Bearbeitungsstandes. Zudem können Beleg-Anlagen beim Versenden von Belegen als E-Mail-Anhang mitgeschickt werden.