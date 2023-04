Zusammenarbeit seit einem Vierteljahrhundert

Seit etwa 25 Jahren arbeitet der Roboterhersteller igm mit dem Linzer Automatisierungsspezialisten Keba zusammen. Die Kooperation startete seinerzeit mit der Konzeption eines Gehäuses für ein Handbediengerät und einzelne Sub-Entwicklungen dazu.

Vertieft wurde die Kooperation, als igm einen Lieferanten suchte, der in der Lage war, sowohl Steuerungstechnik als auch Antriebsservos für Robotersteuerungen, inklusive erforderlicher Sicherheitstechnik zu liefern. Der Markt verlangte sichere Achsen, sichere TCP (Tool Center Points), und sichere Geschwindigkeiten - die ebenfalls in Normen festgelegt wurden. Auer: "Der Flaschenhals war die Sicherheitstechnik. Am Markt gab es allerdings keinen 'fertigen' Ansatz, der den Anforderungen von igm entsprach." Also screente igm mehrere Unternehmen und entschied sich schließlich für den bereits vorhandenen Partner Keba. "Weil das Unternehmen breit aufgestellt ist: Robotik, Steuerungen, Drives, leistungsfähige Robotik-Safety und das alles in einer offenen Plattform", erklärt Otto Auer.