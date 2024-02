Schlichtheit als Stil

Konstruktion per Drag&Drop

Die Planung eines Projektes erfolgt zuerst in Archicad. Daraus lassen sich anschauliche Renderings der künftigen Räume samt Einrichtung erstellen, die Architekten oder Endkunden bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Sobald der Zuschlag für ein Projekt da ist, beginnt die Konstruktionsarbeit. Dafür nutzt man bei Haidvogel das CAD/CAM-System SmartWOP, das in Österreich über Upgrade to Success bezogen werden kann. SmartWOP ist ein niederschwelliges Instrument für die Möbelkonstruktion, das auf intuitivem Drag-and-Drop von Elementen in zuvor festgelegte Volumenskörper basiert. Per Knopfdruck werden anschließend Stücklisten, Maschinenprogramme oder die verschiedenen technischen Zeichnungen erstellt. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Tischlerbetriebe durch Digitalisierung viel Geld sparen können“, betont Hubert Hargassner, Geschäftsführer von Upgrade to Success, der die Mitarbeiter bei Haidvogel auch in SmartWOP eingeschult hat.