World Security Report

KI ist akzeptiert

Aufholbedarf besteht beim Einsatz moderner Technologien. Aufgrund hoher Kosten und fehlender Mitarbeiterkompetenz besteht aber nur eine geringe Investitionsbereitschaft: Nur knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass sie derzeit nur die minimalste beziehungsweise grundlegendste Form von Technologie in Europa verwendet. Damit nehmen die österreichischen Sicherheitsverantwortlichen im welt­weiten und europäischen Durchschnitt von 31 be­zie­hungsweise 36 Prozent wieder eine Spitzenposition ein. Dagegen besteht hierzulande eine hohe Bereitschaft für den mittelfristigen Einsatz von Technologien, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. 55 Prozent der Befragten beabsichtigen, in den nächsten fünf Jahren Überwachungssysteme mit KI in Betracht zu ziehen. Dieser Wert ist viel höher als der weltweite und europäische Durchschnitt von 42 bzw. 32 Prozent.

Die österreichischen Sicherheitsverantwortlichen sind bei Investitionen in moderne Technologien auch 2024 sehr zurückhaltend: Mit etwa 30 Prozent investitionsfreudiger Security Chiefs bilden wir das Schlusslicht. Als größtes Hindernis für die Implementierung neuer Technologien sehen vier von zehn Befragten die Kosten und den Mangel an Fähigkeiten in der Belegschaft.