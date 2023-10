Österreichs Schulen stehen vor vielen Herausforderungen, von Digitalisierung über die Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung bis hin zur Erhöhung des Leistungs- und Bildungsniveaus. Ein weiteres, gravierendes Problem hat die Corona-Pandemie der letzten Jahre gezeigt – die Belüftung. Wie kann eine gesunde und sichere Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden. Ohne, dass Schüler stundenlang dick angezogen bei weit geöffneten Fenstern in den Klassenzimmern sitzen müssen.

Eine entscheidende Komponente in diesem Zusammenhang sind effiziente Lüftungssysteme. In Österreich sind verschiedene Lüftungssysteme an Schulen im Einsatz, darunter beispielsweise die sogenannte Naturbelüftung. Viele ältere Schulgebäude verlassen sich immer noch auf traditionelle Methoden der Naturbelüftung durch Fenster und Türen. Dies kann in den wärmeren Monaten effektiv sein, birgt jedoch Herausforderungen in den Wintermonaten.

Besserer Lernerfolg dank kontrollierter Lüftung

Einige Schulen verfügen wiederum über mechanische Lüftungssysteme, welche die Luft mithilfe von Ventilatoren kontinuierlich zirkulieren lassen. Diese Systeme können eine gleichmäßige Luftqualität gewährleisten, sind jedoch energieintensiv. Moderne Schulgebäude sind auch bisweilen mit Lüftungsanlagen ausgestattet, die die Luft nicht nur austauschen, sondern auch die Wärme zurückgewinnen. Dies ermöglicht eine effiziente Belüftung, ohne dass viel Energie verloren geht.

Zudem kommen weitere Vorteile, so tragen effiziente Lüftungssysteme dazu bei, die Verbreitung von Krankheitserregern zu minimieren und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen. Eine gute Luftqualität kann überdies die Konzentration und die kognitiven Fähigkeiten der Schüler*innen steigern, was sich positiv auf den Lernerfolg auswirken kann. Daneben tragen eine angenehme Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei, was die Lernumgebung zusätzlich verbessert.

Allerding verbrauchen mechanische Lüftungssysteme und solche mit Wärmerückgewinnung natürlich Energie, was zu höheren Betriebskosten führen kann. Außerdem erfordert die Installation moderner Lüftungssysteme nicht selten beträchtliche Investitionen und Lüftungssysteme können auch Geräusche verursachen, die wiederum den Unterricht stören können.

Die Ansteckungsgefahr in Schulen, besonders bei vollen Klassenräumen, ist in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Schüler*innen besonders in den Mittelpunkt gerückt. Für ein gesundes Raumklima ist es aber nicht nur notwendig für eine virenfreie Luft zu sorgen. Auch die Sauerstoff- beziehungsweise CO2-Konzentration sowie die Luftfeuchte müssen kontrolliert werden.

Der Bedarf, die Schulgebäude mit einer ausreichenden Belüftung der Räume auszustatten und damit für gute Raumkonditionen zu sorgen, ist dementsprechend groß. Um die Luftqualität an Schulen zu verbessern, könnten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, begonnen mit der Wartung und Modernisierung der vorhandenen Systeme. Bestehende Lüftungssysteme, raten Experten, sollten regelmäßig gewartet und bei Bedarf modernisiert werden, um effizienter zu arbeiten. Zusätzlich können Luftreinigungsgeräte mit HEPA-Filtern in Klassenräumen eingesetzt werden, um die Luftqualität zu verbessern.