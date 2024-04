Mehr Frauen in Wien

Die Wiener Wirtschaftskammer verzeichnet seit dem Jahr 2001 einen Anstieg der Frauen in der bisher männerdominierten Baubranche. Nach den Aufzeichnungen im Jahr 2001, in denen lediglich 21 weibliche Unternehmerinnen in der Fachgruppe Bau registriert wurden, hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt und liegt derzeit bei 57. Über die Jahre hinweg ist eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen. Vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2013, lag die Anzahl der weiblichen Chefinnen in der Baubranche bei etwa 40 Einzelunternehmerinnen, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Anfangsjahren darstellt. Kriz-Zwittkovits: „Diese Entwicklung spiegelt einen positiven Trend wider und unterstreicht das wachsende Interesse von Frauen an Berufen in der Baubranche. Die Zunahme der weiblichen Präsenz in diesem Sektor zeigt auch das Potenzial und die Vielfalt von Karrieremöglichkeiten für Frauen in traditionell männerdominierten Branchen; eine positive Tendenz, mit Luft nach oben.“

In der Fachgruppe Bau, die eine Vielzahl von Berufen wie Abriss, Bauleitung, Sanierung und viele weitere umfasst, ist eine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils zu verzeichnen. Im Jahr 2023 machte der Frauenanteil rund 7,3 Prozent aus, was einen Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren darstellt. Vor zehn Jahren, im Jahr 2013, lag der Frauenanteil bei 5,2 Prozent und sogar noch weiter zurück, im Jahr 2001, betrug er lediglich 3,7 Prozent. Kriz-Zwittkovits: „Diese positive Entwicklung zeigt eine zunehmende Diversität und Chancengleichheit in einem traditionell männlich dominierten Bereich.“