In einer Agenturmeldung wurde heute bekannt gegeben: "Das Vorstandsmitglied Thomas Stadlhofer hat den Aufsichtsrat heute informiert, sein Vorstandsmandat bei der Frauenthal Holding AG sowie seine Organfunktionen in verbundenen Unternehmen zurückzulegen, um sich ab 1. Juni 2024 einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen." In der Aussendung heißt es weiter: "Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis. Die Frage der künftigen Besetzung des Vorstands der Frauenthal Holding AG und der Frauenthal Handel Gruppe AG wird der Aufsichtsrat ehestmöglich entscheiden."