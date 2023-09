So setzt etwa die GC-Gruppe Österreich nicht nur auf den eigenen, digitalen Werkzeugkasten DigitalBox, sondern mit den sogenannten Digital-Coaches auch auf eigene Ansprechpartner, die verlässlich bei allen Fragen erreichbar seien. „Wir sind in ganz Österreich für unsere Installateurpartner*innen da und betreuen umfassend und individuell, damit jede Kundin und jeder Kunde mit passgenauen Lösungen viel Zeit und Geld spart“, erläutert Johannes Kainz, Digital-Coach bei der GC-Gruppe Österreich.

Der unternehmenseigene Webshop GC Online Plus funktioniere dafür auf allen Geräten – „egal ob PC, Smartphone oder Tablet“, wie Kainz betont. Mit der GC Österreich App könnten Installateur*innen wiederum unterwegs bestellen oder Produkte in ihrem Lager scannen (in Kombination mit GC Easy Lager) und in die eigene Warenwirtschafts- beziehungsweise Firmensoftware übertragen. „Mit der DigitalBox sparen Installateur*innen Zeit, zum Beispiel durch das einfache Bestellen der Ware in GC Online Plus, die einfache Abfrage von Preisen und Produktdetails für die Angebots­erstellung sowie die Übersicht über alle Belege und Projekte auf Knopfdruck“, verspricht Kainz.