Herr Hundertmark, Sie sind der Ansicht, dass die Bauindustrie für die Krise, in der sie steckt, selbst verantwortlich ist…

Stephan Hundertmark: …zumindest zum Teil.

Wie kommen Sie zu diesem Urteil?

Hundertmark: Das Problem ist die Produktivität. Ein Bauarbeiter, der 1991 ein Haus gebaut hat, schafft das heute nicht mehr in der gleichen Zeit. Ein VW-Mitarbeiter, der 1991 einen Golf gebaut hat, schafft heute in der gleichen Zeit fast zwei. Anders formuliert: Während sich die Produktivität je Arbeitsstunde in der produzierenden Industrie in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt hat, ist sie am Bau faktisch gesunken. Der Bau hinkt weit hinterher.

Was ist der Grund dafür?

Hundertmark: Ich sehe zwei Gründe. Erstens: Die Gebäude sind komplexer geworden. Sie können mehr. Denken Sie nur an die thermische Bauteilaktivierung, mit der man Räume effizient heizen und kühlen kann. Das erhöht den Wohnkomfort und steigert den Bestandswert des Gebäudes. Das ist gut. Aber die Vielfalt der neuen technischen Lösungen führt auch dazu, dass die Koordination beim Bau aufwendiger wird. Der ganze Prozess wird komplexer. Sie brauchen mehr Zeit, um das Gebäude fertigzustellen.

Das kann man der Branche kaum vorwerfen.

Hundertmark: Das mache ich auch nicht. Mir geht es darum, Lösungen aufzuzeigen. Das führt mich zum zweiten Punkt: Die produzierende Industrie hat massiv in die Automatisierung investiert und ihre Prozesse stetig verbessert. Die Verdoppelung der Produktivität kommt ja nicht von ungefähr. Am Bau arbeitet man dagegen noch wie vor Jahrzehnten – nach Gewerken getrennt, Stein auf Stein.

Bis vor kurzem ist die Baubranche damit gut gefahren. Das Geschäft hat geboomt.

Hundertmark: Ja, in der vergangenen Boom-Dekade war die Welt oberflächlich betrachtet noch in Ordnung. Rohstoffe und Finanzierungen waren billig, die Nachfrage hoch. Die Bauunternehmen haben die starke Nachfrage vor allem mit billigen Arbeitskräften aus Osteuropa abgedeckt. Das war kurzfristig gesehen durchaus vernünftig, aber eben nicht weitsichtig. Dadurch wurden Defizite verdeckt: Fehler in der Planung, Kostenüberschreitungen, größere und kleinere Mängel in der manuellen Ausführung je nach Tagesform – darüber wurde großzügig hinweggesehen.

Und das hat sich jetzt geändert?

Hundertmark: Ich denke, das ist offensichtlich. Die Zinsen sind hoch, die Rohstoffe teuer – die Kunden können und wollen sich immer weniger leisten Mängel zu akzeptieren. Dazu kommt, dass das Potential an billigen Arbeitskräften in Osteuropa auch irgendwann erschöpft ist. In Polen beklagt man bereits, wie bei uns, einen Fachkräftemangel. Der Bau muss sich etwas anderes überlegen.

Das sagt sich leicht. Aber ist nicht auch die öffentliche Hand gefragt, Impulse für die Baukonjunktur zu setzen und die überbordende Bürokratie abzubauen?

Hundertmark: Auch. Ja. Nun werden Förderungen für Familien und Investoren thematisiert und gefordert, dass der Normen- und Vorgaben-Dschungel gelichtet wird – und all dies durchaus zurecht. Aber aus der Krise führen werden diese Maßnahmen den Bau nicht.