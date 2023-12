Wer wirkt an der Erstellung der Familienverfassung mit?

Christian Fuchs: Die Familiengesellschafter, als auch die involvierten Familienmitglieder sind dazu gemeinsam eingeladen, diesen Weg einzuschlagen. Ist der Prozess der Erarbeitung abgeschlossen, wird die Familienverfassung feierlich von allen Mitgliedern unterzeichnet und somit anerkannt. Die ausgearbeitete Familienverfassung ist der krönende Abschluss. Der Prozess bis dahin ist aber der wesentliche Bestandteil am Weg zur harmonischen Partnerschaft von Familie und Unternehmen. Jedoch ist es von äußerster Wichtigkeit, die gemeinsam formulierten Werte, Ziele und Regeln auch aktiv vorzuleben und die Familienverfassung gemäß der dynamischen Entwicklung der Familie und des Unternehmens laufend zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies schafft ein Fundament für erfolgreiches Unternehmertum, auch für zukünftige Generationen. Ich darf das immer wieder miterleben und dies ist ein wichtiger Schritt in eine gute und vielversprechende Zukunft.

Wenn sich nun eine Familie entschließt diesen Weg einzuschlagen, was sind die ersten Schritte, um sich für eine Familienverfassung fit zu machen?

Christian Fuchs: In einem Treffen mit der Familie können die Erwartungen an das Projekt als auch der zeitliche Rahmen abgeklärt werden. Es folgen danach Einzelgespräche mit allen Familienmitgliedern. Diese dienen der Bestandsaufnahme und zeigen individuelle Wünsche und Ziele, sowie bestehende Abkommen und Regeln auf. Die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme werden im Rahmen moderierten Familienworkshops bearbeitet und ausgewertet. Hier kommen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der persönlichen Meinungen zur Sprache. Themen wie Geschichte, Werte, Visionen, Person, Familie oder Unternehmen stehen hier im Vordergrund. Ein wichtiger Teil des Prozesses ist das Ansprechen und Aufarbeiten von „Brennpunkten“ innerhalb der Familie. Meine Objektivität und die mitgebrachte Erfahrung in der Bearbeitung von Familienverfassungen helfen, verhärtete Fronten anzunähern und einen gemeinsamen Konsens zu erreichen. Im nächsten Schritt werden aus den gesammelten Meinungen der Familienmitglieder die relevanten Themenbereiche in den Klausurworkshops in abgestimmten Arbeitsgruppen behandelt. Es gilt, die Positionen der Familienmitglieder zu überprüfen und die unterschiedlichen Meinungsgruppen zusammenzuführen. Am Ende werden alle Ergebnisse aus den Klausurworkshops in eine schriftliche Form gebracht und als Entwurf der Familie vorgelegt. Es folgt danach eine Feinabstimmung und die finale Version der Familienverfassung wird von allen Mitgliedern unterzeichnet und somit anerkannt. Der gesamte Prozess dauert zwischen sechs Monaten und gut einem Jahr und ich rechne mit drei bis maximal acht Workshops.

Vielen Dank für das Gespräch!