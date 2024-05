Herr Strauss, die Bauwirtschaft steckt in der Krise. Wie schlägt sich die Porr in diesem Umfeld?

Karl-Heinz Strauss: Der Porr geht es ausgezeichnet. 2023 war ein sehr gutes Jahr für uns. Und 2024 hat die Chance, noch besser zu werden.

Das überrascht.

Strauss: Man muss bei der Beurteilung der aktuellen Lage der Bauwirtschaft differenzieren. Alles, was mit Tiefbau und Infrastruktur zu tun hat, läuft sehr gut. Im Wohnbau schaut es anders aus: Das privat finanzierte Bauträgergeschäft ist fast völlig zum Erliegen gekommen. Ähnlich ist es beim Bau von Einfamilien- oder Zweifamilienhäusern. Darunter leiden nicht nur die ausführenden Baumeisterbetriebe, sondern auch das Baunebengewerbe.

Aber nicht die Porr?

Strauss: Wir können das ausgleichen. Die Porr ist sehr breit aufgestellt. Es gibt kaum einen anderen Baukonzern unserer Größe in Europa, der so breit aufgestellt ist wie wir. Vom Tunnelbau über Abwasser bis zu Investitionen in die Energiewende wie Pumpenspeicherkraftwerke, Windkraftwerke oder Photovoltaik-Anlagen: Wir sind in unsere Heimmärkten sehr gut positioniert.