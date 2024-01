In dicht verbauten Städten fehlt es oft an Plat. Wie man ungenützte Fläche sinnvoll nutzen kann, zeigt die Garage Grande in Wien-Ottakring. Die Hochgarage aus den 1970ern wurde nach vielen Jahren Leerstand an die Ulreich Bauträger GmbH (UBT) verkauft. Diese stellt unter dem Schlagwort „Zwischennutzung“ seit Jahren geeignete Projekte karitativ zur Verfügung. Die Win-win-Situation: Wertvolle Fläche, die nicht ungenutzt bleibt für den Bauträger und spannende Projekte für das Grätzl.