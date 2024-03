Ihre Liebe für künstlerische Tätigkeiten begann sich bereits in der Volks- und Hauptschulzeit zu entwickeln. „Meine Lieblingsfächer waren Geometrisches Zeichnen und Werken“, erinnert sich Anna-Maria Kropfitsch. Die Faszination für Gravierkunst führte sie in der Folge an die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt nach Ferlach. 2010 startete sie ihre Ausbildung zur Graveurin und schloss die Zusatzausbildung Goldschmiedin an. Bereits ihre Abschlussarbeit ließ den späteren Werdegang erahnen: sie gravierte ein Jagdmesser nach indischer Ornamentik - ein indischer Tiger und ein indischer Elefant prägten den Griff. Nach ihrem Abschluss 2015 gründete sie ihre Firma Die Gravur in Klagenfurt - kürzlich ist Kropfitsch nach Ebenthal umgezogen. Damit präsentiert sich die Kärntnerin heute als eine der wenigen Handgraveure in Österreich. „Handgraveur ist ein aussterbender Beruf“, bedauert sie. Dabei hat die Handgravur viele Vorteile gegenüber modernen Verfahren wie der CNC-Gravur. Im Gegensatz zu maschinellen Techniken, bei denen Material verdrängt wird, schneidet die Handgravur fein aus dem Metall heraus, was für Waffen- und Messergravuren entscheidend ist. Gearbeitet wird u.a. mit Kohlenstoff-, Edel-, Damast- und Chrom-Vanadium-Stahl, ebenso mit Gold- und Silbereinlagen sowie Horn. „Bei härteren Materialien verwendet man auch den Fräser, vorrangig sind aber Hammer und Meißel im Einsatz.“ Eine große Rolle spielt die Digitalisierung, spezielle Programme und Social Media unterstützen, automatisieren und erleichtern die Arbeit.