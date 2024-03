Im Zuge einer Umorganisation ist der Geschäftsführer und Verkaufsleiter Österreich Franz Nürnberger per 1.1.2024 zum Vertriebsdirektor D-A-CH (Deutschland, Österreich und Schweiz) für Keramikkamine und Ofensysteme ernannt worden. Laut Unternehmensaussendung ist Franz Nürnberger bereits seit 8 Jahren bei Schiedel und blickt auf eine langjährige Karriere in der österreichischen Baustoffindustrie und dem Baustoffhandel zurück.

Ebenfalls zum 1.1.2024 wurde für Österreich Miran Gavric zum Vertriebsleiter Keramik & Öfen ernannt. Gavric begann vor über 18 Jahren seine Karriere bei Schiedel mit einer Doppel-Lehre zum Industrie- & Logistik-Kaufmann. In den darauffolgenden Jahren eignete er sich im Kundencenter-Team in Nußbach ein umfangreiches Wissen zu Kunden, Abläufen und Schiedel Produkten an. Im Jahr 2012 startete Gavric im Außendienst, wo er erfolgreich mehrere Verkaufsgebiete von Vorarlberg bis Salzburg übernommen und entwickelt hat. Außerdem war er in den vergangenen Jahren federführend an mehreren internen Projekten bei Schiedel Österreich maßgeblich beteiligt, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab.