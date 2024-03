Green and Lean

„Nachhaltiges Bauen ist bei der Porr Teil eines strategischen Gesamtkonzepts, nur so können viele Einzelmaßnahmen effektiv durchgeführt werden“, meint Porr CEO Karl-Heinz Strauss. „Unser Commitment spiegelt sich in der Konzernstrategie Green and Lean wider.“ Insbesondere in der Vorbereitung auf zukünftige Klimarisiken aber auch in fünf weiteren Unterkategorien gehört die Porr laut eigenen Angaben mit der Note A zu den Branchenbesten. Der Konzern verweist auf sein „umfangreiches Leistungsspektrum, das zur Dekarbonisierung beiträgt. Dazu gehört die erneuerbare Energiewende“.