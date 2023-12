Auf Platz zwei wählte die Jury Verena Ulrich-Hollerer und ihre Küche aus Esche, die in besonderer Weise auch den Nachhaltigkeitsanspruch erfüllt. Seit dem Jahr 2016 führt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans-Peter Ulrich die Tischlerwerkstatt in Bad Gleichenberg in zweiter Generation. Der Betrieb ist auf den Innenausbau im gehobenen Privatbereich spezialisiert. "Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden von der ersten Entwurfsplanung bis hin zur fertigen Umsetzung eines ganzheitlichen Wohnkonzepts", sagt Verena Ulrich-Hollerer. An ihrem Beruf schätzt sie neben dem „wunderschönen Werkstoff Holz“ besonders "das individuelle Arbeiten in enger Abstimmung mit den Kundinnen und Kunden. Das persönliche Feedback und die Freude, die wir mit unserer Arbeit schenken, bringen einfach tolle Erfolgserlebnisse." Ihr ausgezeichnetes Stück ist eine Wohnraumlösung, bestehend aus einer Kücheninsel und den dazu passenden Stauraummöbeln. Ausgeführt ist die Küche in heller Esche, kombiniert mit einer Arbeitsplatte aus recyceltem Granit.