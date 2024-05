Eine Kooperation geht in den Ruhestand

Projekte und soziales Engagement

Darüber hinaus zeichnete die ARGE Holzmeister Salzburg ein regionales, kulturelles und soziales Engagement aus. Gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg/Campus Kuchl, haben die Holzmeister im Zuge eines Semesters mit Student*innen ein Möbelprojekt in Angriff genommen. Den Student*innen oblag die Entwurfshoheit, mit den Tischlern wurde dann an der praktikablen Umsetzung gefeilt. Die Kombination aus Praxiserfahrung und Designschule führte zu schönen Ergebnissen. Besonders hervorzuheben ist auch das soziale Engagement der Gruppe. Fast schon zur Tradition ist das jährliche Benefizkonzert der Holzmeister in St. Koloman geworden, dessen Höhepunkt die Spendensammlung für einen guten Zweck bildete. Nach 26 Jahren gelebter Kooperation haben sich die Holzmeister Salzburg mit Beginn des Jahres 2024 für den Ruhestand bzw. die Auflösung entschieden. Insbesondere die Gründungsmitglieder befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien: Pensionierung bzw. bevorstehende Pensionierung, Übergabe und/oder bereits andere Beteiligung in Kooperationsgruppen. Die Mitglieder blicken auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück und bleiben bestimmt auch weiterhin gut vernetzt. (gh)