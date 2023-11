Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden (AMFT) wird den Metallbaupreis künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus verleihen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit und Fachkompetenz des österreichischen Metallbaus zu präsentieren, die herausragenden Leistungen zu dokumentieren, sowie die Wahrnehmung des Metallbauhandwerks in der Branche und der Öffentlichkeit zu fördern und zu würdigen.

METALL hat in den letzten Wochen ausführlich online und per Newsletter berichtet. Nähere Informationen unter www.handwerkundbau.at , Suchbegriff „Metallbaupreis“. Wer schnell ist kann noch dabei sein: Die Einreichfrist endet am 30. November 2023. Ganz egal ob große oder kleine Projekte, spektakulär oder technisch raffiniert, Neuerrichtung oder Sanierung – alle haben die Möglichkeit Gewinner zu werden. Eine Mitgliedschaft bei der AMFT ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme. Die Preisverleihung findet bei einer Galaveranstaltung im Rahmen des Österreichischen Metallbautages am 4. April 2024 in Aigen im Ennstal (Steiermark, Bezirk Liezen) statt.