Ein gutes Ziel ist es, zwei bis vier relevante Schlüsselwörter oder Phrasen in den Text einzubinden, die den Inhalt der Geschichte am besten widerspiegeln und helfen, das Thema klar zu kommunizieren. Es ist auch wichtig, die Keywords natürlich und organisch in den Text einzubinden, so dass sie gut in den Kontext passen und nicht aufdringlich wirken. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch auf der Qualität der Geschichte liegen und darauf, dass sie für den Leser relevant und interessant ist.

Wenn es sinnvoll ist, Keywords in die Überschriften und Zwischenüberschriften einzufügen, dann sollten auch diese in einem natürlichen und organischen Kontext verwendet werden und den Lesern helfen, den Inhalt der Seite besser zu verstehen. In Überschriften oder Zwischenüberschriften eingebrachte Schlüsselwörter sind eine zusätzliche Möglichkeit, den Inhalt für Suchmaschinen und Leser zugänglicher zu machen. Keywords sollten hier aber nicht erzwungen werden. [gr]

Der Autor:

Gunther P. Trautsohn ist emeritierter Professor der Linguistik und Sprachforscher mit Schwerpunkt auf Textsorten, SEO sowie einfacher und leichter Sprache.