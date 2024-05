Sozial und medial unterwegs

Und: Man muss die Dinge nicht alleine angehen“, so Buchegger. Der Kommunikationsprofi rät Betrieben dazu, sich Unterstützung zu holen, sofern im eigenen Betrieb die Kompetenzen dazu fehlen. Er selbst setzt in der Beratung seiner Kund*innen neben Full-Service-Paketen auch auf kollaborative Zusammenarbeit: „Mit etwas Übung kann auch ein Tischler mit dem eigenen Smartphone Inhalte produzieren – wir arbeiten diese Inhalte auf und platzieren sie zielgruppengerecht.“

Ins Tun kommen

Außerdem sei es wesentlich, früh an den passenden Marketingmix zu denken und nicht so lange zu warten, bis die Kundschaft oder der Nachwuchs fehlt: „Für uns bewahrheitet sich immer wieder folgender Grundsatz: Werben, so lange es dem Betrieb gut geht, damit es auch in Zukunft weiter gut geht. Uns ist bewusst, dass das im Alltag in der Werkstatt nicht immer einfach ist, aber Kontinuität bringt einfach die besten Ergebnisse.“ Betriebe können sich auch an die regionalen Vertreter der WKO wenden, um Fördermöglichkeiten auszuloten. Für Buchegger ist klar: Ins Tun kommen ist der wichtigste Schritt. „Ganz egal, ob man im eigenen Betrieb Zeit und Ressourcen dafür schafft oder eine Agentur mit ins Boot holt: Ohne Werbung geht es nicht.“

Enormes Potenzial

Eine, die für ihre eigene Generation sprechen kann, ist Katharina Petritsch. Die 28-Jährige ist seit September in der Meisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung in Graz und überzeugt, dass digitale Plattformen auf vielen Ebenen genützt werden können – auch, um den Beruf auf eine neue Ebene zu heben. „Aus meiner Sicht ist es wichtig, ein authentisches und realistisches Bild des Tischlerberufs zu kommunizieren“, so Petritsch. „Das traditionelle Handwerk ist sehr anspruchsvoll, die Tätigkeiten in der Tischlerei selbst haben sich gleichzeitig sehr verändert – der Umgang mit moderner Technik spielt dabei eine maßgebliche Rolle.“ Mit Inhalten zu Mitarbeiterführung, transparenten Infos zu Entlohnung und den gewachsenen Ansprüchen an den Beruf könnte die Lehrausbildung auf eine höhere Stufe klettern: „In diesem Beruf muss man wirklich viel draufhaben, mitdenken und kreativ sein – die Tischlerei-Ausbildung ist aus meiner Sicht genau so anspruchsvoll wie jeder andere Beruf. Genau das muss mehr ins rechte Licht gerückt werden – gerade in Zeiten, wo Künstliche Intelligenz viele Schlüsselstellen ersetzt, bleibt das Handwerk eine Kompetenz, die man eben nicht so leicht austauschen kann.“

Digitale Inspiration

Petritsch ist auch der Meinung, dass Social Media-Plattformen eine gute Möglichkeit sind, um Menschen zu erreichen, die mit dem Handwerk bisher wenig in Kontakt gekommen sind: „Dadurch kann man auch komplett branchenfremden Personen den Tischlerberuf schmackhaft machen.“