40 Jahre VÖK

Größtes Potenzial: Sanierung

In der Sanierung ist – was den Austausch alter Heizsysteme gegen moderne, effiziente Technologien betrifft – in der Vergangenheit wenig passiert. Bei aktuell rund 1,5 Millionen verbauter alter Gas- und Ölheizungen sieht VÖK-Vorstandsvorsitzender Weinwurm im Sanierungsbereich das größte Potenzial. Mit großer Auswirkung auf die Umwelt, wie Christian Hofer überzeugt ist: „Mit einer Umrüstung auf neue Anlagen lassen sich etwa 50 Prozent der CO2-Emissionen einsparen!“ Dafür braucht es aber Anreize etwa in Form von Förderungen und viele Fachkräfte, die in ausreichender Zahl aber derzeit nicht vorhanden sind. Um diese zu bekommen, muss der Beruf des Installateurs wieder attraktiver gemacht werden. „Auch auf technischer Seite ist noch einiges möglich. Etwa mit einem höheren Vorfertigungsgrad und digitalgestützten Komponenten kann die Industrie moderne, einfache Lösungen schaffen. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht“, ist Hofer überzeugt.