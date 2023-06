Palfy: Ja. Vor zehn Jahren haben alle noch konventionell geplant und dann einer Baufirma gesagt, dass sie es in Holzbau ausführen müssen. Natürlich haben diese dann die Pläne irgendwie auf Holzbau umgelegt, die Kosten sind explodiert, und vieles war schwierig umsetzbar. Aber wenn man in Holz bauen will, musst man in Holz denken. Seit zwei Jahren merke ich, dass endlich in Holz geplant wird, wenn man in Holz bauen will. Das Gleiche gilt für Nachhaltigkeit. Wenn wir nachhaltig bauen wollen, müssen wir nachhaltig planen. Die Leute scheuen sich aber aktuell vor einer längeren, intensiveren Planungsphase.