"Schwenk ist zu begrüßen"

Georg Patay, Geschäftsführer bei energy4rent:

"Grundsätzlich ist immer Freiwilligkeit vor Zwang zu bevorzugen. Gerade in Zeiten einer Rezession nützen strenge gesetzliche Regulative nichts, wenn die Kunden kein Geld haben. Ein gesetzlich angeordneter Zwangsumstieg, wie dies geplant gewesen wäre, hätte aus verfassungsrechtlichen Gründen auch nicht gehalten. So gesehen ist dieser Schwenk auch aus rechtlicher Seite zu begrüßen. Weiters finde ich es gut, dass nun wieder auf die Gasinfrastruktur bis 2040 zurückgegriffen wird. Mit der derzeitigen Ausbaugeschwindigkeit der E-Netze bzw. PV- und Windkraftwerken wären wir voll gegen die Wand gefahren. Man schaltet doch erst ein System ab, wenn das neue System voll funktionsfähig ist. Der Aufbau einer neuen Infrastruktur benötigt viel Zeit, beim Gasnetz hat dies fast sechs Jahrzehnte gedauert. Ich bin sehr froh, dass wieder Realismus in die Energiepolitik eingeflossen ist.“

"Ich kenne die genauen Details des EWPs noch nicht. Aber was unbedingt in das neue EWP als Maßnahmenpaket integriert gehört sind "kleine“ Energiesparmaßnahmen wie z.B. Pumpentausch, hydraulischer Abgleich, Ventil- und Heizkörpertausch bzw. die Förderung der mobilen Wärme als Überbrückungslösung. All diese kleinen Energiesparmaßnahmen hätten eine große Wirkung auf den Energieverbrauch und die Reduktion unserer CO2-Emissionen.“