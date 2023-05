Prämiert wurde der Tondachziegel in der Disziplin Produkt, Kategorie Bautechnologie. Der iF Design Award wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH, vergeben. Der "Ergoldsbacher Level RS" konnte die 133-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch seine innovative Kombination aus kantigem Design und hoher Funktionalität durch dreifach Kopf- und Seitenverfalzung mit besonderer Regensicherheit als Tondachziegel auch bei sehr flachen Dachneigungen ab zehn Grad überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter fast 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

(bt)