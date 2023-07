ift Rosenheim trauert um Ingo Leuschner

Das Team des ift Rosenheim trauert um DI Ingo Leuschner, der viel zu früh und unerwartet am 20. Juli 2023 im Alter von 51 Jahren verstorben ist. "Mit ihm verliert sein Umfeld einen geliebten Menschen und die Fachwelt einen sehr geschätzten Experten", so das Leitungsteam des ift Rosenheim.

Ingo Leuschner war mit der technischen Assistenz der Institutsleitung und der Leitung diverser Forschungsprojekte betraut, er war im Bereich Unternehmensentwicklung und Innovationsmanagement tätig und hatte die Leitung des ift-Sachverständigenzentrums über. In den letzten Jahren war er als Geschäftsbereichsleiter Technik Mitglied der Geschäftsleitung und wurde schließlich vor zwei Jahren zum stellvertretenden technischen Leiter des Instituts für Fenstertechnik e.V. berufen.

"Ingo Leuschner war nicht nur ein hervorragender Fachexperte, sondern auch ein großartiger Mensch und eine beeindruckende Persönlichkeit mit stets positiver Ausstrahlung. Sein Lebenswerk, sein Wissensdurst und sein gewinnendes Wesen bleiben bei seinen Weggefährten, Freunden und Kollegen unvergessen."

(bt)