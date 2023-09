Interview: Stefan Böck und Alexandra Rotter, Fotos: Bubu Dujmic. Die ungekürzte Fassung finden Sie hier.

In der Bauwirtschaft schrillen die Alarm­glocken. Kann der Staat die Bagger anwerfen? Gibt es Infrastrukturprojekte, die beauftragt oder vorgezogen werden können, um der Bauwirtschaft zu helfen?

Leonore Gewessler: Wir haben in meinem Ressort, was Investitionen in die Infrastruktur betrifft, von Anfang an ausgereizt, was geht. Warum? Weil wir diese Investitionen in eine nachhaltige Infrastruktur zum Beispiel im Eisenbahn- oder im Strombereich für die Transformation Richtung Klimaneu­tralität brauchen. Wir haben für den Bahnausbau ein Rekordbudget von 19 Milliarden Euro für Bahninfrastrukturprojekte in den nächsten sechs Jahren. Die Asfinag investiert jährlich mehr als eine Milliarde in Projekte und Sanierungen. Wir investieren im Strombereich massiv ins Netzwerk und haben vor wenigen Wochen einen österreichischen Netzinfrastrukturplan vorgelegt, der die mittelfristige Entwicklung in der Energieinfrastruktur, also Strom, Gas, Wasserstoff, vorzeichnet. Aus alldem leiten sich ganz konkrete Bauprojekte ab. Wir haben einen riesigen Bedarf beim Thema thermische Sanierung und generell bei der Sanierung des Gebäudebestandes. Auch dafür haben wir die Förderungen erhöht und gemeinsam mit der Bauwirtschaft eine Informationskampagne gestartet, um das anzukurbeln. Das schafft lokale und regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Das ist also auch für die Baubranche eine große Chance.

Vermutlich würde die Bauwirtschaft gerne noch ein paar neue Vorhaben genannt wissen, aber die ganz großen Projekte sind offenbar schon am Entstehen.

Gewessler: Die sind auf Schiene, vom Brenner- über den Koralm- zum Semmering-Basistunnel. Wir investieren nicht nur in den Streckenneubau, sondern auch in die Sanierung und Elektrifizierung. Und wir sanieren im hochrangigen Straßennetz. Wir schauen wirklich, dass wir Impulse setzen, wenn auch etwas anders als in der Vergangenheit. Denn diese Investitionen sollen uns gleichzeitig bei der Transformation helfen, die wir für den Klimaschutz brauchen.

Die Wirtschaftskammer hat Anfang Juli Forderungen präsentiert, darunter die Anpassung der Baukosten-Obergrenzen bei der Wohnbauförderung, leichtere Kreditvergabe im privaten Wohnbau, Senkung der Grunderwerbssteuer, Eigenheimzulage und Handwerkerbonus. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen?

Gewessler: Ich glaube, man muss bei allen Maßnahmen, die wir als Gesellschaft oder als Bundesregierung setzen, sehr darauf achten, ökologisch, sozial und wirtschaftlich vernünftig zu handeln. Der Handwerkerbonus ist ein gutes Beispiel. Während diese Maßnahme in der Vergangenheit quer über alle Sektoren gesetzt wurde, setzen wir jetzt Maßnahmen, die zwar auch alle das Handwerk unterstützen, aber eben in den Bereichen, die wir brauchen, um unsere Klimaziele zu schaffen: die Photovoltaikförderung, der Reparaturbonus, die Sanierungsoffensive, der Raus-aus-Öl-und-Gas-Bonus brauchen alle Handwerkerinnen und Handwerker zur Umsetzung. Als zweites Beispiel will ich die Eigenheimzulage herausgreifen: Wir haben in Österreich eine gut funktionierende Wohnbauförderung, die Ländersache ist und den Wohnbau unterstützt. Da sehe ich nicht zwingend den Bedarf, eine neue Zulage zu machen, die nur jene anspricht, die sich ein Eigenheim leisten können oder wollen. Das ist ungerecht gegenüber jenen, die kein Eigenheim bauen wollen oder in Miete wohnen. Da ist eher die Frage, wie man es schafft, die Wohnbauförderung wieder stärker in Richtung Wohnbau zu lenken. Wir verhandeln ja gerade den Finanzausgleich. Finanzminister Magnus Brunner ist gefordert, die Zweckwidmung der Wohnbauförderung umzusetzen, damit die Länder auch wieder stärkere Schwerpunkte setzen und die Wohnbauförderung dort einsetzen können, wo sie gebraucht wird.