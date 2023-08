Was zeichnet die HTL Kramsach aus?

Die HTL Kramsach ist ein ganz besonderer Standort, der die Menschen willkommen heißt. Zudem ist es ein Ort, wo sehr hohe Qualität stattfindet. Das heißt auch hohe Ansprüche und daraus resultierend wunderbare Absolvent*innen, die auf der ganzen Welt sehr gefragt sind. Die Einzigartigkeit der Schule, vor allem im Bereich des Glases, aber auch der Chemie, sind unübersehbar. Über allem steht ganz viel Menschlichkeit.

Ich möchte nun auf die künstlerische Gestaltung von Glas näher eingehen. Welchen Stellenwert hat diese an der Schule?

Da Glas ein besonderer Werkstoff ist, muss man ihn auch ganz speziell behandeln. Man braucht also auch in der künstlerischen Gestaltung technologisches Fachwissen. Einfach darauf losarbeiten funktioniert nicht – auch was Auftragsarbeiten von Künstler*innen betrifft. Wenn man selbst mit Glas gestaltet, dann lebt man diesen Werkstoff, was an unserer Schule im Mittelpunkt steht. Fast kein Material bietet so viele Möglichkeiten der (künstlerischen) Bearbeitung wie Glas. Das Potential dahingehend wird in es Zukunft immer geben, da die Vielfalt enorm ist und bleibt.

Sie sind ja auch Kunsthistorikerin. Oft befindet man sich als Glaskünstler*in zwischen den Stühlen – jenem der Kunst und jenem des Kunsthandwerks. Wie ist Ihre Einstellung zu dieser interessanten Thematik?

Immer wenn man Materialien wie z. B. Holz oder eben Glas verwendet, kann es sein, dass es sich um ein Kunstwerk oder um Kunsthandwerk, wo das handwerkliche Können im Vordergrund steht, handelt. Die Bewertung des Objektes selbst läuft dann auf einer anderen Ebene ab. Wenn also nicht nur gezeigt wird, was man handwerklich kann, sondern das gestalterische Prinzip auch Philosophie oder Lebensweisheit besitzt und Interpretationen ermöglicht, so kann der künstlerische Aspekt zugesprochen werden.

Was wünschen Sie der Schule für die Zukunft?

Ich wünsche mir für die Schule, dass sie ihre breite Aufstellung nicht verliert. Ebenso, dass sie immer mit dem wunderbaren Werkstoff Glas verbunden bleibt und diesen zukunftsorientiert zu nutzen weiß, da es tolle disziplinübergreifende Möglichkeiten gibt.