Ist der Traum vom Einfamilienhaus geplatzt?

Nachhaltige Alternativen zum Neubau

Um günstigeren neuen Wohn- und Lebensraum zu schaffen und zugleich die weitere Bodenversiegelung in Österreich einzudämmen, gilt es, nachhaltigere und wirtschaftlich sinnvolle Alternativen zum Neubau in Betracht zu ziehen. Ein zentraler Schlüssel dazu ist, vorhandenen Gebäudebestand besser und effizienter zu nutzen: Sei es beispielsweise durch die Nachverdichtung von bestehenden Einfamilienhäusern durch Zubauten bzw. Gebäudeaufstockungen oder die Aktivierung von Leerständen mittels Dachgeschoßausbauten, die zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne neuen Boden zu versiegeln und wirtschaftlich leistbarer sind.

Diese alternative Herangehensweise scheint zumindest in der jüngeren Generation bereits stärker verankert: So planen acht Prozent der Gen Z (14- bis 29-Jährigen) in Zukunft ein bestehendes Haus mittels Zubau oder Dachgeschoßausbau zu erweitern. Bei der Altersgruppe Millennials (30 bis 43 Jahre) ist dies jedoch aktuell bei nur drei Prozent in Planung. "Stimmige Konzepte der sinnvollen Nachverdichtung wie Zubauten oder der Dachgeschoßausbau müssen in Österreich stärker in den Fokus rücken. Dadurch wird auch die Planung noch mehr an Bedeutung gewinnen", unterstreicht Hirschmüller.

(bt)