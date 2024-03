Die Veranstalter verzeichneten ein hohes Interesse an Heizungsumstellung und Photovoltaik. Die Messe habe ihre Stellung "als bekannteste Messe für die Energiewende, als Treffpunkt für die Fachwelt, als wichtigste jährliche Branchenmesse und als SHK-Leitmesse in Österreich" unter Beweis gestellt. Vor dem Hintergrund der mit Jahresanfang von der Bundesregierung aufgestellten attraktiven Förderungen war laut Aussendung bei allen Heizungs- und Energietechnik-Anbietern der Aufschwung und die Investitionsbereitschaft der Endkunden spürbar. Demnach seien Aussagen wie „Es geht bergauf“, „positive Aufbruchsstimmung“, „enormer Zulauf“ und „riesiger Besucherandrang“ vielfach an den Ständen zu hören gewesen.