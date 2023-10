Roca Gruppe übernimmt Alape

Alape ist auf die Herstellung von Badobjekten aus emailliertem Stahl spezialisiert und im Premiumsegment des Marktes etabliert. Durch die Übernahme wird ein Großteil der Arbeitsplätze am Stammsitz gesichert. Alape soll auch in Zukunft unabhängig mit eigener Marke und Geschäftsstrategie agieren, leitende Mitarbeitende des Unternehmens haben die Geschäftsleitung übernommen.

Die Geschicke von Alape sollen ab 16. Oktober von einem Dreigestirn in Goslar gelenkt werden: Die Geschäftsleitung besteht aus Michael Gatzke (Commercial Director), Andrea Jürgens (Marketing and Design Director) und Dr. Julia Rami (Production Director). Von der Übernahme aus der vorläufigen Insolvenz heraus profitieren auch über 90 Beschäftigte von Alape. Für rund 30 Mitarbeiter*innen, die nicht übernommen werden konnten, wurde mit einer Auffanggesellschaft ein sozialverträglicher Übergang geschaffen, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht und eine schnelle Vermittlung der Betroffenen zum Ziel hat.

Das Werk mit seiner 125-jährigen Tradition am Standort Hahndorf in Goslar bleibt erhalten und dient auch zukünftig als Innovations- und Produktionszentrum der Marke. Hier werden in einer einzigartigen Mischung aus Manufaktur- und Hightech-Fertigung die Waschtischlösungen aus emailliertem Stahl gefertigt.

Alape steht nach der Restrukturierung wieder auf stabilen Beinen und wird sein Geschäft als eigenständige Marke mit eigener Strategie und spezifischer Unternehmenskultur fortführen. Der Absatzschwerpunkt des Unternehmens liegt in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Benelux-Staaten, wo Stahl-Emaille als Material für Dusch- und Badewannen sowie Waschtische sehr beliebt ist.