Herr Bundesinnungsmeister, was sind Ihre Erwartungen an den neuen Hauptsponsor CRL?

Walter Stackler: "Wir freuen uns sehr, mit C. R. Laurence einen kompetenten Partner sowohl für die AustrianSkills als auch für unsere Meisterkurse gefunden zu haben. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren in das Bewusstsein vieler meiner Glaserkollegen in Österreich geschoben und sich zu einem der führenden Zulieferer für den Glasbereich entwickelt. Somit ist CRL der ideale Partner für uns. Neben der finanziellen Unterstützung unserer Aktivitäten freuen wir uns, dass unser neuer Hauptsponsor auch Fachwissen und Materialien einbringt, um unser Team nach vorne zu bringen."