Aufbruch ins Zeitalter der KI

Die KI katapultiert die Digitalisierung auf ein neues Level und wird Beschleuniger auf dem Weg zur klimaneutralen Immobilie. Natürlich bedarf es dazu eines verlässlichen Rechtsrahmens, wie den AI-Act, der gerade in Ausarbeitung der EU ist. Digitalisierung ist auch unumgängliche Voraussetzung, um Gebäude zukunftsfit zu machen, nachhaltige Immobilien zu schaffen, das Thema des zweiten Vortragsblocks, in dessen Rahmen der CO2-Countdown-Award 2023 verliehen wurde.

KI – für die Generation Z ist sie fixer Bestandteil des Alltags, die digitale Welt ist nicht nur ein Teil ihres Lebens, sondern die jungen Menschen leben in ihr. Ticken sie deshalb so völlig anders als die Vorgängergenerationen, haben sie wirklich ganz andere Erwartungen an den Job? Der letzte Vortragsblock des FM-Days 2023, der direkt an die Themen des Blocks III „FM schafft Weiterentwicklung und Kompetenzen“ anschloss, nahm die Generation Z, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele genau unter die Lupe. Mit viel Spannung wurde das „Generationen-Duell“ erwartet, das sich zu einem spannenden Generationenduett entwickelt. „Die Jugend ist besser als ihr Ruf. Die Rahmenbedingungen ändern sich, die Bedürfnisse der Menschen nicht wirklich.“, fasste Gerald Groß die Diskussion zusammen. Im Falle der Generation Z geht es dabei konkret um Sicherheit, eine gelebte Feedback Kultur – im besten Falle in einem Unternehmen, in dem Nachhaltigkeit gelebt wird. Bereits gute Tradition hat das Exklusiv-Interview zum Abschluss des FM-Days. In diesem Jahr bat Moderator Gerald Groß Gregor Schlierenzauer auf die Bühne, der viel persönlichen Einblick in sein Leben als aktiver Skispringer und die Zeit danach gab.