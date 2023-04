Steffen Robbi: Was wir im Moment sehen, ist, dass von außen viele Veränderungen auf die Bauwirtschaft zukommen. Einerseits verändert sich das Umfeld, in dem man tätig ist, stark, was vor allem neuen Rechtsrahmen – egal ob auf nationaler oder europä­ischer Ebene – geschuldet ist. Andererseits wird die Branche von neuen Technologien geflutet. Hier bieten Initiativen wie die unsere ein Umfeld, in dem Einordnung stattfinden kann. Wir bieten Wissen, sind im stetigen Austausch mit der Forschung und können so systematisch über den Tellerrand blicken. Zusätzlich bieten wir einen Erfahrungsaustausch mit Menschen an, die genau vor den gleichen Herausforderungen stehen. Vielleicht haben die bei gewissen Aspekten schon Lösungen gefunden, dafür können sie bei anderen wesentlichen Input liefern. Es gibt aktuell einfach viele Themen, die sich stark verändern, und da macht es einfach Sinn, sich quer über die Wertschöpfungskette auszutauschen, um gemeinsam weiterzukommen. Brancheninitiativen wie Digital Findet Stadt schaffen Klarheit und Weitblick in Zeiten von Unsicherheit.