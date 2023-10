Interview mit Katharina Scharnreitner

Wir fragten eine, die es wissen muss. Katharina Scharnreitner, MA, bietet seit vielen Jahren für renommierte heimische Anbieter in der Heizungsbranche und z.B. der LSI Seminare in Ergänzung zur klassischen dualen Lehrlingsausbildung.

Gebäudeinstallation: Wie kann man den Beruf für Jugendliche attraktiver darztellen?

Katharina Scharnreitner: Einerseits ist es eine Frage des Images der Lehre, welches leider in unserer Gesellschaft sehr nach hinten gerückt ist. Viele Menschen meinen, dass ihre Kinder unbedingt Matura machen sollten. Allerdings gibt es in der Zwischenzeit auch über die Lehre und verschiedene Ausbildungsmodelle wie z.B. Lehre mit Matura interessante Möglichkeiten, um schon früher ins Berufsleben einzusteigen.

Ich glaube, dass Handwerksbetriebe und Schulen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten müssen. Je früher die Schüler:innen die Möglichkeit haben, den Beruf kennenzulernen, desto eher kann man sie dafür begeistern. Viele wissen einfach mit 14 oder 15 Jahren noch nicht genau, was sie im Leben machen wollen. Je mehr Chancen wir ihnen bieten, um verschiedene Lehrberufe schon frühzeitig kennenlernen zu können, desto besser.

Bei Mädchen rangiert die HKLS-Lehre nicht in den Top Ten. Warum ist das so?

Bedauerlicherweise gibt es immer noch sehr wenig Frauen in der HKLS-Branche. Ich habe aber mit einigen Unternehmer:innen gesprochen und diese meinen, dass es u.a. auch daran liegt, dass man in der HKLS-Branche auch immer wieder schwer heben/tragen müsse. Das ist einfach für Frauen nicht optimal. Allerdings wurde mir gesagt, dass es immer mehr weibliche Lehrlinge in der Elektro-Branche gibt. Hier ist das Thema mit dem „schwer heben“ nicht so problematisch. Es ist also kein genereller Widerspruch mit technischen Berufen im Allgemeinen.

Wie muss sich ein Unternehmen präsentieren um engagierte Lehrlinge anzusprechen?

Hier gibt es eine Vielzahl von Empfehlungen. Meiner Meinung nach sollte ein Handwerksbetrieb auf jeden Fall auf den Sozialen Netzwerken aktiv sein, wenn er Lehrlinge gewinnen will. Laut der letzten aktuell Shell Jugendstudie sind junge Menschen mindestens vier Stunden täglich online. Wer nicht online ist, ist für die Generation Z „unsichtbar“.

Besteht bei den Berufsschulen Bedarf zu handeln?

Soweit ich von einigen Unternehmer*innen aus der Branche gehört habe, besteht in den Berufsschulen definitiv Handlungsbedarf. Die HKLS-Branche hat sich erheblich weiterentwickelt und ist inzwischen sehr komplex aber auch modern geworden. Die Digitalisierung ist auch hier nicht mehr wegzudenken. In vielen Fällen gehört der Lehrplan überarbeitet und durch moderne Inhalte ergänzt.

Generell kenne ich aber auch Betriebe, die ihren Mitarbeiter:innen tatsächlich eine 4-Tage-Woche anbieten können. Es gibt hier viele Wege und Möglichkeiten auf die aktuellen Wünsche des Arbeitsmarktes auch in der HKLS-Branche einzugehen.

Was tun die Innungen, um das Image aufzubessern?

Im Auftrag von der LSI Leistungsgruppe von Installateuren HandelsgesmbH habe ich vor vier Jahren ein Konzept für Lehrlingstage entwickelt, welches wir seither jedes Jahr durchgeführt haben. Seit dem letzten Jahr bieten wir sogar zwei Termine für das dreitägige Lehrlingscamp an, welches auch heuer wieder mit rund 80 Lehrlingen aus ganz Österreich erfolgreich durchgeführt wurde. Veranstaltungen, wie diese stoßen bei den Jugendlichen auf sehr positive Resonanz. Abseits von den praktischen Inhalten werden auch interessante Infos vermittelt, die teilweise nicht Teil des Lehrplans sind. Die Lehrlinge fühlen sich auf diese Weise ernst genommen und wertgeschätzt, und wir bekommen jährlich sehr positive Rückmeldungen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit dieses Modell auf die Bundesländer auszuweiten, denn im Endeffekt profitieren nicht nur die Lehrlinge sondern auch die Lehrbetriebe und können im gleichen Atemzug die Lehrlingstage bei der Mitarbeiter:innen-Suche als „Extrazuckerl“ anbieten.