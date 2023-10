Die Tyrolit-Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von Schleifmittel-Lösungen, hat die Acme Holding Company übernommen. Acme Abrasives ist ein spezialisierter Schleifmittelhersteller mit Sitz im amerikanischen Michigan. Mit der Übernahme verfügt das Unternehmen aus Schwaz in Tirol nun über sieben Produktionsstätten in den USA. Die Akquisition ist aus Sicht von Tyrolit „ein strategischer Schritt“. Acme Abrasives zählt zu den führenden Herstellern in Nordamerika für heißgepresste Schleifscheiben für den Schleifbedarf der Stahl- und Spezialstahlindustrie.