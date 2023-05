Anlässlich 30 Jahre EU-Binnenmarkt gab die AK eine Studie bei L&R in Auftrag, in der die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Entwicklung des Lohn- und Sozialdumpings in Österreich untersucht werden sollten. Die Ergebnisse zeigen, dass Österreich aufgrund des hohen Lohnniveaus und der geografischen Lage als Arbeitsland besonders beliebt ist. Die Zahl der sogenannten Einpendler*innen hat sich in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht, die der Entsendungen sogar verfünffacht.

Im Jahr 2021 war Österreich im Vergleich der EU- und EFTA-Staaten mit rund 221.000 Entsendungen das drittwichtigste Empfängerland für Entsendungen hinter Deutschland und Frankreich. „Für die Vertretungen von Arbeitnehmer*innen gibt es leider keinen Anlass zum Jubeln“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Das Jubiläum zeigt, wie stark in Europa die Interessen der Unternehmen im Vordergrund stehen und wie häufig der Wettbewerb unfair geführt wird.“