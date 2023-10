Die niederösterreichische Investmentfirma WaVe-X investiert rund zwei Millionen Euro in das deutsche Baulogistik-Unternehmen Schüttflix. Zusätzlich stellen das Investmentunternehmen, das zum Logistikkonzern Walter Group gehört, Know-how zur Verfügung, um das zukünftige Wachstum von Schüttflix zu fördern. Neben den Niederösterreichern hatten zuvor das New Yorker Venture Capital-Unternehmen FJ Labs, das Bauunternehmen Goldbeck und verschiedene Family Offices 45 Millionen in Schüttflix investiert.