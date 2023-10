Webuild Messe mit drei SHK Fachtagen

Wie der 3-Tages-Bereich technisch funktioniert

„Wir reservieren einen abgegrenzten Teil der Halle 21 für die 3-Tages-Aussteller und schließen am Freitagabend - die Besucher am Wochenende merken gar nicht, dass etwas fehlt“, erklärt Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels. Dafür sorgen die baulichen Gegebenheiten in der Halle 21, wo zwei weiße Trennwände ein Drittel der Halle möglich machen. Die Aussteller im Sektor A (Sanitär) und Sektor C (Bau) bleiben an allen fünf Messetagen und können am Wochenende die Endverbraucher begrüßen. Die Installationstechnik-Aussteller im Sektor B können sich dagegen von Mittwoch bis Freitag ganz auf die Fachbesucher konzentrieren. Schneider: Wir bestücken den Sektor B vom Foyer aus und können so je nach Nachfrage flexibel reagieren, wie groß dieser Bereich wird. Am Wochenende wird der Besucher jedenfalls nichts davon merken.

Dem Wunsch einiger Aussteller, ausschließlich die gut besuchten Fachtage der Energiesparmesse Webuild zu bespielen, kann die Messe Wels mit diesem Konzept heuer erstmals nachkommen. Denn damit es funktioniert, muss es einfach sein, so Schneider: Ein Messekonzept so zu verändern, dass es einfach und leicht verständlich ist, ist eine Herausforderung. Mit der Unterscheidung in einen 3-Tages- und einen 5-Tages-Bereich sowie der Schaffung der notwendigen baulichen Voraussetzungen ist dies der Messe Wels nun gelungen.