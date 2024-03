So übernimmt Laurenz Tanzer, zuvor Leiter der Finanzbuchhaltung, als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Finanz und Controlling. Er folgt in dieser Position Wilhem Trumler nach, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen ist.

Josef Bierbaumer übernimmt die Geschäftsleitung des Bereichs Markt, Produkt und Einkauf.

Als Geschäftsführer Vertrieb bleibt Mario Schindlmayr in Amt und Würden, erhält allerdings zusätzlich die Verantwortung für Investitionsgüter und Key Account Management.

Keine Veränderungen gibt es für Michael Hempt, der wie bisher für IT, Marketing, Vertriebssteuerung, eBusiness und Telesales zuständig ist. Ebensowenig für Stefan Gugerell, dem alten und neuen Verantwortlichen für Innendienst, Logistik, Kundenservices und Facility Management.

Sprecher der Geschäftsführung bleibt Alfred Wurmbrand.