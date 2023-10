Sorge am Bau

Nicht nur Geschäftslage und Umsatzentwicklung der Unternehmen zeigen nach unten, sondern auch die Auftragslage rasselt häufig in den Keller. Auch, weil laut Umfrage rund die Hälfte der Privaten weniger kauft oder weniger Geld ausgibt als im Vorjahr. KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral: „Ganz besonders der Handel, die Bauwirtschaft und die Gastronomie/Beherbergung haben mit einer stark rückläufigen Auftragslage zu kämpfen. Dabei bereitet vor allem die Situation am Bau große Sorgen. Zwar sind die Auftragsbücher zur Stunde noch halbwegs gefüllt, doch das sieht in den kommenden Monaten und im Jahr 2024 ganz anders aus.“