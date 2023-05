Zementwerk sagt CO2 den Kampf an

Gemeinsam entwickelten Linde, Heidelberg Materials und BASF in den letzten Jahren ein CO2-Abtrennungsverfahren, das auf der „Oase Blue“-Technologie von BASF basiert. Dieses wird nun erstmals in einer großtechnischen CO2 –Abtrennungsanlage, am bayrischen Heidelberg-Standort Lengfurt, eingesetzt und wird weltweit eine der ersten großtechnischen Anlagen zur Abscheidung und Verwertung von CO2 sein. ). So sollen rund 70.000 Tonnen CO2 pro Jahr abgetrennt, gereinigt und verflüssigt werden. Linde will den größten Teil des entstehenden flüssigen CO2 als Rohstoff für die chemische Industrie sowie für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verkaufen.

"Diese Anlage zur Abscheidung und Nutzung von CO2 hat das Potenzial, ein Vorzeigeprojekt in einem schwer zugänglichen Sektor zu werden", sagte Andreas Northemann, Leiter des weltweiten Gasbehandlungsgeschäfts der BASF. "Wir sind stolz darauf, mit Linde und Heidelberg Materials zusammenzuarbeiten und unsere mehr als 50-jährige Erfahrung in der industriellen Gasbehandlung einzubringen und den Weg für eine nachhaltige Zementproduktion zu ebnen."