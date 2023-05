…Positionieren

Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. An die Modelle "für Zustandssensor" kann ein handelsüblicher induktiver Sensor mit 3 mm Durchmesser montiert werden. Der induktive Sensor erfasst das Signal und überträgt es an die Maschinensteuerung, die beispielsweise den Produktionszyklus erst dann startet, wenn sich alle Bedien- oder Rastelemente in der richtigen Position befinden. Eingesetzt wird die elektronische Zustandsüberwachung unter anderem in der Verpackungsindustrie, insbesondere bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.